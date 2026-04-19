Detienen a sujeto por presunto abuso sexual a menor

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Hernández fue detenido por figurar como sospechoso de un presunto abuso sexual contra una menor de edad, en el distrito de Pital de San Carlos.

La intervención se dio por la Fuerza Pública tras recibir el reporte de manera inmediata, lo que permitió a los oficiales ubicar y detener al sujeto en el sitio.

De acuerdo con las autoridades, la verificación de los antecedentes confirmó que el detenido cuenta con supuestos registros de delitos sexuales contra menores de edad.

La menor fue atendida por la Cruz Roja y el caso se mantiene en investigación por parte del Ministerio Público.