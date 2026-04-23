Detienen a sujeto por almacenar material de abuso infantil

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó un allanamiento este miércoles en una vivienda en Filadelfia, Guanacaste, donde detuvieron a un hombre que figura como sospechoso del delito de tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil.

Se trata de un hombre de apellido Fonseca, de 37 años.

Video: OIJ

De acuerdo con los agentes judiciales, la investigación inició en enero de 2024, cuando recibieron un reporte de que supuestamente el sospechoso almacenaba en una nube en internet contenido de abuso infantil.

Ante esta situación, el OIJ realizó las diligencias correspondientes, logrando identificar y ubicar al hombre, por lo que se ejecutó el allanamiento este miércoles.

Además de la detención, se decomisaron dos celulares.