Detienen a sujeto en vía pública en Heredia por venta de drogas

Un sujeto fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en vía pública en el sector de San Juan de Santa Bárbara de Heredia, ya que figura como sospechoso del delito de infracción a la ley de psicotrópicos.

Se trata de un hombre de apellido Arguedas, de 29 años.

De acuerdo con las autoridades, la investigación de este caso inició el pasado 24 de junio, debido a varias informaciones recibidas donde indicaban la aparente venta de drogas en dicho sector.

Tras las diligencias correspondientes, el OIJ logró identificar la participación del sujeto en dicha actividad ilícita, por lo que procedieron con la detención y el decomiso de aparente droga.

El sospechoso fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, que interpuso tres meses de prisión preventiva.