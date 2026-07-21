Un sujeto de apellido Rocha fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública en Belén de Guanacaste, con gran cantidad de droga, un fusil de asalto y más de 2 millones de colones en efectivo.

De acuerdo con las autoridades, vecinos de la zona reportaron haber escuchado gritos en unas cabinas, por lo que, al desplazarse al sitio, ubicaron en vía pública a un hombre cuyas características coincidían con las descritas en la alerta.

El sujeto, al percatarse de la presencia policial, huyó e ingresó a una propiedad privada, donde fue visto lanzando una bolsa plástica.

Tras la detención del sospechoso, los policías recuperaron la bolsa, la cual contenía aparente pasta de cocaína y las llaves de una de las cabinas.

Al ingresar al inmueble para descartar la posible presencia de víctimas, los oficiales percibieron un fuerte olor a aparente marihuana, por lo que se coordinó con la Fiscalía de Santa Cruz y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y se decomisó:

Fusil de asalto calibre 5.56 milímetros, con la serie limada y un cargador sin municiones.

2.779.000 millones de colones en efectivo

Cantidad considerable de aparente marihuana.

El caso permanece en investigación por parte de las autoridades judiciales.

Foto: MSP