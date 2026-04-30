Detienen a suegra que mató a exreina de belleza en México

La captura de la principal sospechosa del caso que estremeció a México ya es un hecho. Autoridades confirmaron la detención de Erika Guadalupe Herrera Coriand, señalada como presunta responsable del feminicidio de su nuera, Carolina Flores, ocurrido el pasado 15 de abril en la Ciudad de México.

Carolina Flores Gómez, exreina de belleza. Foto: redes sociales.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, la mujer de 63 años fue localizada y arrestada el 29 de abril en Venezuela, luego de varios días en los que permaneció evadiendo a la justicia.

Para dar con su paradero, las autoridades mexicanas obtuvieron previamente una orden judicial y, con respaldo de la Fiscalía General de la República, activaron una ficha roja de INTERPOL, mecanismo que facilitó su localización fuera del país. Actualmente, Herrera se encuentra bajo custodia mientras se realizan los trámites correspondientes para su eventual traslado a México.

El caso se originó el 15 de abril, cuando Carolina Flores fue asesinada dentro de su vivienda en la colonia Polanco. Según las indagaciones, la agresión ocurrió con arma de fuego en presencia de su pareja y su hijo pequeño.

Tras el ataque, la sospechosa abandonó el lugar y logró huir, lo que derivó en una intensa búsqueda tanto a nivel nacional como internacional.

Días después, el 23 de abril, un juez autorizó la orden de captura en su contra por el delito de feminicidio. Entre los elementos presentados por la Fiscalía se incluyen testimonios y un video que habría registrado el momento del ataque.

Por su parte, familiares de la víctima indicaron que existían tensiones previas entre ambas mujeres. Según el testimonio de la madre de Carolina, los desacuerdos eran frecuentes, aunque en un inicio se consideraban conflictos comunes dentro de la relación entre suegra y nuera. No obstante, aseguró que la situación se agravó con el paso del tiempo, especialmente durante el embarazo de su hija.

Las autoridades subrayaron que, pese a la detención, la mujer deberá ser considerada inocente hasta que un tribunal determine su responsabilidad mediante una sentencia.