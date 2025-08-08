Dos sospechosos fueron aprehendidos en flagrancia mientras transportaban una máquina para extraer oro.
El pasado jueves, por medio de un control de carreteras realizado en Buenos Aires de Pocosol, San Carlos, fue interceptado un vehículo conducido por un hombre de apellido Ballestero, quien viajaba con un acompañante de apellido Vásquez, ambos costarricenses.
Los oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública, al acercarse al vehículo, encontraron una máquina procesadora de material minero, mayormente conocido como tómbola, así como, cuatro tapas para ese mismo tipo de equipos.
Tanto estos equipos como el vehículo en el que viajaban, fueron decomisados, mientras que, los dos sujetos fueron detenidos y puestos a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos.
Cargos que podrían enfrentar
Por el presunto delito de patrocinio de actividades mineras ilícitas, se exponen a una pena de tres meses a cinco años.