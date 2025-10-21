La Fuerza Pública detuvo a dos hombres como sospechosos de cometer un asalto a un supermercado en San José de la Montaña, en la provincia de Heredia.

Específicamente, oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la policía se encargaron de la aprehensión de los sujetos de apellidos Sánchez y Barquero quienes tenía amplio expediente policial y reconocidos por delitos similares.

Foto: Ministerio de Seguridad Pública

De acuerdo con información de las autoridades, Fuerza Pública se mantiene en busca del arma utilizada para cometer el ilícito y para ubicar el dinero sustraído en el asalto.

Los detenidos se encuentran a disposición de la Fiscalía de Heredia para determinar su situación jurídica tras su detención en San Miguel de Heredia.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra