Detienen a sospechoso por muerte de ingeniero tico en Belice

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La policía de Belice detuvo a un hombre como sospechoso de participar en el apuñalamiento que provocó la muerte del costarricense Rolando Vindas Céspedes, de 51 años, ocurrido en Placencia, distrito de Stann Creek.

De acuerdo con las autoridades, el hecho se reportó alrededor de las 8:30 a.m., cuando oficiales recibieron una alerta sobre un incidente con arma blanca en una vivienda ubicada en Placencia Road.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a Vindas con múltiples heridas en el cuerpo, por lo que fue trasladado de emergencia a la Policlínica de Placencia. Sin embargo, falleció posteriormente a causa de las lesiones.

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La víctima era ciudadano costarricense y gerente general de Five’s Banana Farm.

Tras el incidente, la policía detuvo a un hombre, quien permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones. Las autoridades indicaron que se espera formalizar el arresto en las próximas horas.

Según información preliminar, el sospechoso y la víctima vivían cerca uno del otro, por lo que se presume que se conocían, aunque la policía no confirmó si existía algún tipo de relación más allá de esa cercanía.

De momento, las autoridades no han determinado el móvil del ataque ni confirmaron si existían antecedentes de conflictos entre ambos.

El caso permanece bajo investigación por parte de la policía beliceña.

**Colaboró el periodista Hipólito Novelo