Detienen a sospechoso de vender drogas en vía pública en San Carlos

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Sánchez, de 45 años, fue detenido la tarde de este jueves como sospechoso de dedicarse a la venta de drogas en vía pública en Ciudad Quesada, San Carlos.

De acuerdo con el informe preliminar, el sujeto presuntamente se dedicaba a la venta de crack y cocaína bajo una modalidad “express”, utilizando una motocicleta para realizar las entregas.

Las autoridades indicaron que tenía varios meses operando en la zona.

Al momento de su detención, los oficiales decomisaron 13 dosis de aparente crack y dinero en efectivo, que se presume serían producto de la venta de droga.

El detenido fue remitido a la orden del Ministerio Público, donde se le determinará su situación jurídica.

En el operativo participaron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con la Policía Municipal y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).

Con información del corresponsal Edgar Chinchilla.