Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un sujeto de apellido Calderón en el Dique de la Mora en Cartago, como sospechoso de participar en el homicidio de un hombre en un gimnasio de la zona.

El hecho violento ocurrió el pasado 9 de febrero en las instalaciones de dicho centro, de acuerdo con la investigación el detenido habría conducido la motocicleta en la que viajaba el sicario.

“Seguimos trabajando en conjunto con con los diferentes cuerpos de policía, fuerza pública y policía municipal para tratar de recuperar este la tranquilidad y bajar los índices de violencia en la provincia de Cartago”, dijo Michael Soto, director interino del OIJ.

La víctima del suceso fue un sujeto de apellido Araya, y según las autoridades, el sospechoso sería parte de un grupo conocido como “Los Marujas”.