Detienen a sospechoso de femicidio en Liberia

La noche de este miércoles, la Fuerza Pública detuvo a un hombre de apellido Morales, quien es sospechoso de cometer un femicidio en contra de su pareja sentimental en Liberia, Guanacaste.

En apariencia, la víctima fue ubicada sin signos vitales por la policía y la Cruz Roja dentro de una casa de habitación en Pijije, del cantón de Bagaces.

El sospechoso de apellido Morales mantenía una orden de captura activa por delitos de violación y fue remitido ante las autoridades de la zona para enfrentar el proceso judicial correspondiente.