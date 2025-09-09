Agentes de la Sección Especializada Contra los Delitos Medioambientales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realizaron la detención de un hombre de 27 años, de apellido Cortés, ya que figura como sospechoso de un aparente delito contra la Ley de Conservación de la Vida Silvestre.

En apariencia, este sujeto realizaba la práctica de caza de vida silvestre, práctica que está prohibida en todo el territorio nacional desde el año 2012 y por el cual, desde abril del presente año, tenía una investigación abierta.

Ante esta situación, se procedió con el allanamiento a una casa de habitación localizada en Estrada de Matina, Limón, donde se dio la aprehensión de este sujeto y además se decomisaron artefactos electrónicos y munición de arma de fuego, según las autoridades.

El sospechoso fue presentando ante el Ministerio Público, para que se le defina su situación jurídica.