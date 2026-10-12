Detienen a sospechoso de amenazar al ministro Gabriel Aguilar

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Un hombre que figura como sospechoso de amenazar al ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, fue detenido este lunes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La detención se realizó en el cantón de Tarrazú, en la Zona de los Santos, tras la intervención realizada por las autoridades judiciales.

El hombre, de apellido Garro, habría utilizado la red social de TikTok para lanzar las amenazas contra el jerarca de Justicia.

Las amenazas se habrían dado tras la intervención “Los Jachudos” que hizo Aguilar en una cárcel.

Esta intervención de Aguilar causó una serie de reacciones negativas a nivel nacional, incluyendo a la Defensoría de los Habitantes.