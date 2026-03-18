Detienen a sospechoso de acoso tras denuncia de ciclista

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos detuvieron la mañana de este miércoles a un hombre de apellido Durán, de 31 años, quien figura como sospechoso del delito de acoso sexual.

La captura se realizó alrededor de las 8:20 a. m. en las afueras de los tribunales de Ciudad Quesada, como resultado de una investigación desarrollada por la policía judicial.

Sospechoso detenido. Foto: OIJ.

Según información preliminar, los hechos que se le atribuyen ocurrieron el pasado 19 de febrero de 2026, cerca de la 1:55 p. m., cuando una mujer que practicaba ciclismo en vía pública habría sido víctima de acoso y agresión.

De acuerdo con la versión de las autoridades, el sospechoso se desplazaba en motocicleta y, en apariencia, se acercó a la víctima para tocarla en el glúteo izquierdo antes de huir del lugar.

Tras la denuncia, los agentes judiciales iniciaron un proceso de investigación que incluyó diversas diligencias operativas, lo que permitió identificar al presunto responsable.

El sujeto fue detenido una vez ubicado por los oficiales y remitido al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

El caso continúa en investigación.