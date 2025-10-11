Oficiales de la Fuerza Pública de Puerto Viejo de Sarapiquí, en coordinación con la Fiscalía local, lograron la aprehensión de un hombre de apellido Vivas, sospechoso de cometer abusos sexuales contra una persona menor de edad.

La detención se llevó a cabo luego de que la fiscalía emitiera una orden de captura urgente contra el individuo.

Sospechoso detenido. Foto: MSP.

Tras un operativo de búsqueda, los oficiales localizaron al sospechoso en la comunidad de Cristo Rey, donde fue detenido en cuestión de horas.

El sujeto fue remitido a la orden del Ministerio Público, que continuará con las diligencias judiciales correspondientes para determinar su situación jurídica.