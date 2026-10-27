Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a una mujer de apellido Ortiz, de 22 años, la cual está vinculada al homicidio de un estadounidense de apellido Fleming de 72 años el pasado 27 de setiembre.

Tras un allanamiento ejecutado en una vivienda en San Felipe de Alajuelita a eso del mediodía de este martes, lograron la detención de la sospechosa, quien era buscada por todo el territorio nacional.

En relación a este caso, también hay otra mujer descontando tres meses de prisión preventiva, debido a que fue quien recogió en un vehículo a la sospechosa después del homicidio y la trasladó hasta San José.

La sospechosa estuvo durante varios días en la zona de La Capri, en Desamparados, y posteriormente se movilizó a Alajuelita, donde, por medio de información confidencial, agentes judiciales la detuvieron.

Video: Vladimir Muñoz

El caso

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de setiembre, cuando Ortiz permaneció cerca de dos horas con la víctima antes de salir sola del apartamento ubicado en un condominio en Playas del Coco, Guanacaste.

Según las autoridades, Fleming presentaba múltiples golpes en la cabeza que, presuntamente, habrían sido provocados con un vaso de vidrio de una licuadora.