Detienen a reconocido periodista en Guácimo

La Fuerza Pública detuvo a un periodista de apellido Rodríguez la noche de este martes, en Guácimo, el cual mantenía orden de captura por una causa penal activa.

Según confirmó el director de la Fuerza Pública a Grupo Extra, Marlon Cubillo, el comunicador era requerido por un supuesto delito de índole sexual contra una persona menor de edad, por lo que el juzgado penal de Pavas emitió la orden de captura días atrás.

Foto: corresponsal de la zona.

La detención ocurrió la noche de este martes, frente a la antigua estación del tren en Guácimo centro, cuando oficiales de la Fuerza Pública realizaban un control de carretera.

Las autoridades coordinaron con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) quienes solicitaron la detención y el traslado hacia las celdas de los mismos.

Con información del corresponsal de la zona.