Detienen a reconocido abogado por presunto intento de soborno para favorecer a hija de “Pecho de Rata”

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó que tramita el expediente 26-72-033-PE contra un hombre de apellido Arguedas, sospechoso del presunto delito de procuración de impunidad.

De acuerdo con la denuncia, se investiga si el imputado, en su condición de abogado litigante, habría realizado un ofrecimiento indebido a una funcionaria del Poder Judicial con el aparente propósito de favorecer a una de sus representadas.

Fuentes judiciales indicaron que la funcionaria afectada es la jueza que dirige la audiencia de medidas cautelares contra los imputados del caso Riverside, quien habría informado sobre el presunto incidente durante la sesión del viernes y señaló que interpuso la denuncia correspondiente.

Uno de los abogados que participa en el proceso confirmó que la jueza comunicó lo ocurrido a las partes.

“Básicamente eso fue lo que se comunicó. Al abogado le retiraron el celular. Este abogado representa a la hija de Edwin y a su yerno”, manifestó el defensor.

Extraoficialmente, se conoció que serían dos los abogados relacionados con este hecho. Uno de apellido Cascante, a quien las autoridades le decomisaron el teléfono celular, y otro de apellido Arguedas, quien fue detenido como sospechoso de haber participado en el presunto intento de soborno.