Oficiales de la Fuerza Pública y la Policía Turística detuvieron a dos sospechosos de ejecutar un asalto a turistas en Brasilito, Santa Cruz, Guanacaste.

Foto: cortesía MSP

Los sujetos son identificados con los apellidos de Martínez y Díaz, este último con un amplio expediente delictivo por robo, asalto y hurto, según oficiales.

Estos hombres fueron detenidos en Guayabal de Santa Cruz, en el momento en el que trataban de huir hacia la zona de Nicoya, pero los oficiales les cerraron el paso.

Tras inspeccionar lo que llevaban en el vehículo, las autoridades encontraron dos teléfonos celulares, unos audífonos y varias carteras femeninas vacías.

Foto: cortesía MSP

Foto: cortesía MSP

Los detenidos fueron puestos a la orden judicial, mientras que las evidencias y el vehículo quedaron a la orden del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).