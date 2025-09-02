La Policía de Fronteras detuvo a un hombre sospechoso de cometer el delito de tráfico ilícito de personas.

El hecho se registró durante un patrullaje el lunes a lo largo de la línea limítrofe con Nicaragua. Esto permitió interceptar en la localidad de Santa Fe a un conductor, el cual es un nicaragüense residente de apellido López.

Este sujeto transportaba a un compatriota suyo, quien ingresó ilegalmente al país, por lo cual se encontraba en condición migratoria irregular.

En apariencia, López le cobró 7.000 colones para trasladarlo desde la localidad de La Trocha hasta la comunidad El Parque, ambas en el cantón de Los Chiles.

La Policía de Fronteras detuvo al conductor, quien quedó a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos.

Por otro lado, el migrante fue presentado en calidad de testigo ante esa autoridad judicial, tras lo cual fue entregado a la Policía de Migración para ser devuelto a Nicaragua.

“López se expone a penas que van desde los 2 hasta los 6 años de cárcel, pero en caso de que el delito sea calificado como agravado, la pena oscila entre los 3 y los 8 años de prisión”, destacó el Ministerio de Seguridad Pública.

En total, durante este 2025, ya son 17 detenidos por este tipo de delitos solo en el cantón de Los Chiles, frontera norte.