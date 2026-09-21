Detienen a presunta sobrina de “Pecho de Rata” en Ruta 27

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La Policía Municipal de Santa Ana detuvo la tarde de este lunes a una mujer de apellidos Barbet López, quien presuntamente sería sobrina de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, extraditado a Estados Unidos el 20 de marzo de este año.

De acuerdo con fuentes policiales, la intervención ocurrió sobre la Ruta 27, cerca de Multiplaza, por un asunto relacionado con tránsito. Sin embargo, durante la revisión, las autoridades detectaron que la mujer transportaba una importante cantidad de dinero en efectivo dentro del vehículo.

Tras el hallazgo, la escena quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos agentes realizaron las diligencias correspondientes.

Grupo Extra solicitó información al departamento de prensa del OIJ, para obtener más detalles de este hecho; sin embargo, seguimos a la espera de la respuesta.

La información se encuentra en desarrollo.