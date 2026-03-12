Detienen a mujer que habría propuesto “alquilar” a menor

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Una mujer sospechosa de contactar a una familia nicaragüense en riesgo social para proponerles alquilar a una menor de 11 años (en aquel momento), fue detenida este jueves por la Policía Profesional de Migración.

La mujer de apellido Álvarez fue detenida en San Diego de La Unión y enfrenta cargos por el presunto delito de trata de personas.

Según la versión de las autoridades, la víctima habría sido utilizada para solicitar alimentos y dinero en las calles, su “jornada” se extendía hasta las 12 horas diarias.

Foto: Migración

Al finalizar el día, la niña era llevada a su casa, el dinero se lo quedaba la detenida y la comida se la dejaban sus padres. La víctima habría estado bajo explotación durante 6 meses.

La detenida fue presentada al Ministerio Público para las respectivas diligencias y para determinar su situación jurídica posterior a los hechos investigados.