Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Un menor de 14 años fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso del delito de venta de drogas en el sector de Upala, Alajuela.

De acuerdo con las autoridades, la investigación comenzó en agosto por una información confidencial recibida y, tras las diligencias correspondientes, lograron comprobar la actividad ilícita por parte del menor.

Ante la situación, los agentes judiciales ejecutaron un allanamiento este jueves donde, además de la detención, decomisaron:

34 envoltorios de droga tipo crack

21.800 colones en efectivo

Aparatos electrónicos

El menor fue presentado ante la autoridad judicial correspondiente para determinar su situación jurídica.