Detienen a menor de 14 años por amenazas en Liceo 

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Un menor de 14 años fue detenido este jueves tras una denuncia presentada por el director de un Liceo en San Isidro de Pérez Zeledón, esto por presuntas amenazas emitidas por el sospechoso.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el menor habría manifestado intenciones de usar un arma de fuego para atentar contra población estudiantil y el profesorado del centro educativo.

Liceo de Sinaí, en Pérez Zeledón.

Posterior a esto, el OIJ procedió con el allanamiento de la vivienda del joven y decomisaron un arma blanca y aparente marihuana.

Tras su detención, fue puesto bajo las órdenes de la Fiscalía Penal Juvenil para que se determine su situación jurídica. En horas de la mañana dicha institución fue evacuada por las supuestas amenazas.