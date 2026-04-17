La Policía Municipal de San José informó sobre la detención de tres extranjeros que ejercían como “limpiaparabrisas” en la capital y que, presuntamente, intimidaban a conductores.

“Tres hombres en situación migratoria irregular quedaron detenidos y puestos a la orden de Migración por intimidar a los conductores en Paseo Colón”, indicó Marcelo Solano, director de la institución policial.

De acuerdo con el jerarca, los sujetos se dedicaban a la limpieza de parabrisas, una actividad prohibida en la ciudad de San José.