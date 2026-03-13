Detienen a “La Güera” primera mujer extraditable en el país

Una acción policial coordinada entre autoridades costarricenses y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) permitió la detención de una mujer de apellido Gómez, de nacionalidad costarricense, conocida como alias “La Güera”.

La detenida viajaba a bordo de un automóvil y fue detenida en Paso Canoas. Asimismo, se detuvo a un sujeto colombiano naturalizado costarricense, de apellido Viveros, a quien se le decomisó un arma de fuego.

Estas personas estarían relacionadas con el Cártel de Sinaloa y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además, se cree que podrían haber formado parte de un grupo que exportaba grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos desde Costa Rica, Colombia, Panamá y México.

“Desarrollaron múltiples actividades de trasiego de droga según la acusación presentada en el estado de Arizona, Estados Unidos. Y hoy ya están detenidos por el Ministerio de Seguridad Pública y fueron puestos a disposición judicial”, explicó Mario Zamora, ministro de Seguridad.

La mujer es solicitada por autoridades estadounidenses en extradición, por lo cual es la primera mujer bajo esta condición jurídica en el país.