Detienen a hombre por millonario robo de ganado en San Carlos

Un sujeto fue detenido la tarde de este lunes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Las Delicias de Aguas Zarcas, San Carlos, como sospechoso del delito de robo de ganado.

Se trata de un hombre de apellido Arce de 39 años.

De acuerdo con las autoridades, el robo ocurrió el pasado 1 de julio del presente año, cuando en apariencia, el sospechoso habría ingresado a una finca y habría sustraído 5 toros cuyo valor ronda los 4 millones de colones aproximadamente.

Tras las diligencias correspondientes, los agentes judiciales lograron recuperar la totalidad del ganado y, a su vez, recabar prueba técnica y científica que en apariencia vincula al sospechoso con estos hechos.

El sujeto fue puesto ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.