Detienen a hombre con más de 1900 dosis de crack en Hatillo

En un operativo de rutina contra el tráfico de drogas, la Fuerza Pública detuvo a un hombre que portaba un cargamento de estupefacientes en el sector de Hatillo, San José.

La intervención tuvo lugar en la comunidad 25 de Julio, como parte de los patrullajes preventivos permanentes realizados por las autoridades en la zona.

Foto: Ministerio de Seguridad Pública

El incidente se originó cuando un grupo de sujetos intentó darse a la fuga al percatarse de la presencia de los oficiales que realizaban labores de vigilancia.

Tras una breve persecución, los efectivos lograron interceptar a uno de los sospechosos, identificado por el apellido Castro.

Foto: Ministerio de Seguridad Pública

Al ser abordado por los oficiales, el individuo entregó de manera voluntaria una bolsa negra que ocultaba el cargamento ilícito.

En su interior se hallaron dos bolsas blancas que contenían 40 paquetes, los cuales sumaban un total de 1.994 dosis de crack listas para su comercialización.

Foto: Ministerio de Seguridad Pública

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron con el decomiso inmediato del narcótico y la captura formal de Castro.

El detenido fue trasladado y puesto a las órdenes del Ministerio Público para dar inicio al debido proceso judicial por estos hechos.