Policía interviene en conflicto entre futbolista de Alajuelense y seguridad privada

El futbolista de la Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran, fue identificado por las autoridades policiales de participar en una discusión con la seguridad privada de un condominio.

De acuerdo con el reporte preliminar, la intervención policial se dio tras un aparente altercado, cuyas circunstancias aún no han sido detalladas por las autoridades.

De manera preliminar, se destaca que la situación se dio en un condominio en La Sabana, donde el futbolista habría alterado el orden y hecho caso omiso a la seguridad del sitio.

Foto: Wilbert Hernández.

Bran, quien forma parte del plantel de Liga Deportiva Alajuelense, ha tenido un papel destacado en el equipo dirigido por Óscar Ramírez.

El caso se mantiene en desarrollo y se está a la espera de más información oficial sobre lo ocurrido.

Los detalles de la Fuerza Pública

A las 5:34 a.m. se recibió un reporte sobre un hombre que se encontraba muy agresivo contra el personal de seguridad dentro de un condominio ubicado en el distrito Merced, provincia de San José.