Detienen a fiscal general de Bolivia señalado por EEUU de vínculos con el narco

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

(La Paz, Bolivia. AFP). La policía detuvo el miércoles al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, dos días después de que Estados Unidos le cancelara su visa por supuestos vínculos con el narcotráfico, dijo a la AFP una fuente del gobierno boliviano.

“Está confirmada la detención del fiscal” Mariaca, dijo de manera escueta una fuente del Ministerio de Gobierno (Interior) que prefirió reservar su identidad. Junto a él fue arrestado Alberto Zeballos, fiscal de Santa Cruz, también sancionado por Washington, según la prensa local.

Ambos fueron incluidos esta semana en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos entre casi una veintena de funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia y Ecuador a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos.

La policía allanó también el miércoles las oficinas de la fiscalía de Sucre, según se vio en una transmisión en vivo en las redes sociales de la entidad.

“Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal”, dijo Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, mientras ella y varios de sus colegas estaban rodeados de policías encapuchados, muestra el video.

Funcionarios de la Fiscalía General y la de Santa Cruz no respondieron inmediatamente a consultas de la AFP.

Según dijo el gobierno estadounidense esta semana, Mariaca recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.

El fiscal general negó el lunes las acusaciones y aseguró en una declaración a la prensa que la decisión es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones.