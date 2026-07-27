Detienen a extranjero con orden de captura y alerta roja de Interpol

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a un hombre de nacionalidad salvadoreña con orden de captura internacional y alerta roja de Interpol, la mañana de este lunes.

Se trata de un sujeto de apellido Moreno y de 37 años, quien figura como sospechoso del delito de violación a menor de edad.

De acuerdo con los agentes judiciales, la detención se dio a eso de las 10:30 a. m. en vía pública en Santa Ana.

El sujeto fue puesto a las órdenes judiciales para el trámite correspondiente.