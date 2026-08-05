Detienen a extranjero con orden de captura activa

Un hombre de apellido Dunning, de 46 años y de nacionalidad estadounidense, fue detenido la tarde de este martes en vía pública en Pavas, ya que cuenta con una orden de captura activa y era requerido por la Oficina Federal de Investigación (FBI).

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el sujeto es sospechoso del delito de fraude Y legitimación de capitales.

Según los agentes judiciales, tras varias diligencias lograron ubicar al sospechoso, el cual fue remitido a las autoridades correspondientes para el proceso de extradición.

La detención fue realizada por agentes de la Interpol de San José.