Detienen a exdirector de Policía Fiscal en cárcel de San Sebastián

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó la detención de un hombre de apellido Malespín en la cárcel de San Sebastián.

Malespín ocupó el cargo de Director de Policía Fiscal años atrás en el gobierno de Carlos Alvarado.

La Dirección de la Policía Penitenciaria informó que la captura se dio al ingreso al CAI San José (San Sebastián).