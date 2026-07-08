Detienen a exdirector de Policía Fiscal en cárcel de San Sebastián

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó la detención de un hombre de apellido Malespín en la cárcel de San Sebastián.
Malespín ocupó el cargo de Director de Policía Fiscal años atrás en el gobierno de Carlos Alvarado.
La Dirección de la Policía Penitenciaria informó que la captura se dio al ingreso al CAI San José (San Sebastián).
“Se le detectó que portaba un reloj inteligente que, en apariencia, no reportó. Por tal razón, se le decomisó y se coordinó con la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José para el trámite correspondiente”, señaló Justicia.