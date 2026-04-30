Detienen a exalumno por amenazas al TEC

La aparente operación digital que durante meses mantuvo en alerta al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) dio un giro luego de que autoridades confirmaran la detención de un exalumno vinculado con una serie de amenazas que escalaron hasta advertencias de ataques violentos.

El caso es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con la Sección de Cibercrimen y el Ministerio Público, y apunta a una presunta “sistemática campaña de amenazas agravadas y terrorismo” que se habría extendido desde finales del 2025.

Según las pesquisas, el sospechoso, un hombre de apellido Castro, de 24 años, habría aprovechado conocimientos en informática para difundir mensajes intimidatorios y generar un clima de temor dentro de la comunidad universitaria.

La situación obligó a las autoridades del TEC a tomar medidas extraordinarias: protocolos de emergencia, evacuaciones preventivas y la suspensión de actividades.

El impacto no fue menor: cerca de 19 mil personas, entre estudiantes, docentes y personal administrativo, se vieron afectadas directa o indirectamente por la incertidumbre y el riesgo percibido.

Uno de los elementos que marcó el rumbo de la investigación fue la identificación de un perfil en redes bajo el nombre de “Peor Pesadilla”, desde donde se difundían contenidos amenazantes. A través de gestiones, los agentes lograron obtener información que permitió vincular ese perfil con el sospechoso.

El rastreo digital también resultó determinante. El 23 de abril, las autoridades lograron ubicar una conexión activa en Santa Clara de San Carlos, en las cercanías del campus, coincidiendo con la emisión de nuevas amenazas.

Pese al uso de herramientas diseñadas para ocultar la identidad, los investigadores lograron establecer coincidencias entre material enviado de forma anónima a funcionarios y documentos remitidos posteriormente desde cuentas oficiales del exestudiante, lo que fortaleció la hipótesis en su contra.

El análisis de su perfil sugiere un trasfondo de conflicto con la institución. El informe señala antecedentes disciplinarios prolongados, que incluyen sanciones por plagio, irrespeto a la autoridad e ingreso no autorizado a instalaciones, lo que habría derivado en un fuerte resentimiento.

Incluso, dentro de los mensajes analizados, se identificó una advertencia que encendió las alarmas: “lo que no prospere en sede judicial, va a prosperar con sangre”.

Ante este escenario, las autoridades gestionaron el allanamiento de su vivienda y el decomiso de dispositivos electrónicos.

Desde la rectoría del TEC, María Estrada Sánchez confirmó que la detención se deriva de la denuncia interpuesta por la institución y destacó la articulación con las autoridades de seguridad.

“Esta detención es resultado de la investigación realizada por las autoridades nacionales a raíz de la denuncia interpuesta por esta rectoría ante las amenazas explícitas de tiroteos masivos y ataques con explosivos”, indicó.

El caso continúa en desarrollo bajo la dirección del Ministerio Público, mientras las autoridades buscan determinar el alcance total de esta presunta campaña.