Una encargada regional de la provincia de Limón de Walmart y un encargado de Maxi Pali fueron detenidos la madrugada de este martes como sospechosos de participar en el robo de un Pali.

El caso se conoce como “Falsos Empleados” y se realizaron varios allanamientos en San José, Cartago y Limón para detener a 9 objetivos.

Allanamientos por banda de acetileno. Foto: Wilbert Hernández.

El asalto ocurrió en el Palí de Hone Creek en Limón y los sujetos se habrían llevado un total de 50 millones de colones.

Hasta el momento se han detenido a 4 personas de 7 objetivos, mientras que 2 se encuentran en fuga, entre ellos el cabecilla, un hombre de apellido Sánchez.

En la León XIII se detuvo en su vivienda allá segunda persona al mando tras un amplio despegue policial.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó que la encargada es la que habría organizado todo con el líder de la banda de acetileno, y que días antes fueron vistos juntos en Limón.

El asalto se dio en abril de este año cuando a las 6:00 a.m. se abrió el supermercado y los asaltantes controlaron a los guardas de seguridad y los empleados para llevarse los 50 millones en dinero en efectivo.

Los sujetos ingresaron con uniformes de Palí, por lo que lograron despistar a la seguridad de supermercado.

Se trata de un grupo identificado qué actuaba con suma violencia, de acuerdo a las investigaciones de la sección de robos del OIJ.