Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a dos sujetos sospechosos de asaltar a un conductor, robarle su vehículo y una tarjeta de débito, la madrugada del martes en San Rafael Arriba de Desamparados.

Las autoridades recibieron una alerta sobre el asalto ocurrido en Calle Fallas, por lo que, al recibir la información, ejecutaron un operativo de búsqueda en las comunidades cercanas.

Foto: MSP

Esto permitió dar con el vehículo en el barrio Maiquetía de San Rafael Arriba, dentro del mismo se encontraban tres sujetos; sin embargo, uno de ellos logró darse a la fuga, mientras que los otros dos fueron aprehendidos por los oficiales.

Además, ubicaron la tarjeta de débito perteneciente a la víctima.

Los detenidos fueron identificados con los apellidos:

Meza, de 19 años.

Pérez, de 21 años, con antecedentes por femicidio y desobediencia.

Ambos fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía, donde podrían ser procesados por robo agravado.

Asimismo, las autoridades mantienen operativos en la zona para ubicar al tercer sospechoso relacionado con este caso.