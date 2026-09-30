Detienen a dos hombres en allanamiento por venta de droga

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a dos hombres en un allanamiento realizado en Puriscal la mañana de este miércoles.

El operativo se realizó en el sector de Barrio Caribe en Santiago de Puriscal tras las investigaciones que, según información preliminar, dieron inicio en el mes de junio cuando los agentes recibieron información confidencial sobre aparente venta de droga en modalidad del menudeo, por parte de los detenidos, en los sectores de Puriscal, Barbacoas y Santiago.

En el allanamiento se logró la detención de un hombre de 25 años de apellido Carmona; además, se detuvo en vía pública en el sector Junquillo Arriba, en Santiago de Puriscal, a otro hombre de 38 años de apellido Jiménez.

Foto: Cortesía.

Ambos hombres son sospechosos del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos bajo la modalidad de venta de droga.

Según la información de los agentes judiciales, además de las detenciones, se realizó el decomiso de droga tipo marihuana, implementos para la dosificación y embalaje de la droga. También, más de 190 000 colones en efectivo, teléfonos celulares, un arma, así como una motocicleta.

Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público.

En el sitio se realizó el decomiso de droga tipo marihuana, implementos para la dosificación y embalaje de la droga. Foto: Cortesía.

En el sitio se realizó el decomiso de droga tipo marihuana, implementos para la dosificación y embalaje de la droga. Foto: Cortesía.