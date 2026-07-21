Detienen a cuatro sujetos con más de medio kilo de marihuana

Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a cuatro hombres y decomisaron más de medio kilo de marihuana durante un operativo en San Luis de Chacarita, Puntarenas.

De acuerdo con las autoridades, los policías abordaron un vehículo en el que viajaban los ocupantes de apellidos Avilés, Gutiérrez, Sánchez y Salas.

Foto: MSP

Foto: MSP

Durante la intervención, en apariencia, los sujetos lanzaron un paquete desde el automotor, por lo que de inmediato se aseguró el sitio y se coordinó la presencia de agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), para colaborar con el procesamiento de la escena y las diligencias correspondientes.

Siendo que decomisaron:

510 gramos de marihuana

Una dosis adicional de marihuana

₡120 mil en efectivo

Vehículo en el que viajaban.

Ante esto, los cuatro detenidos quedaron a las órdenes de las autoridades judiciales.

Foto: MSP

Foto: MSP