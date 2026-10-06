Detienen a conductor de vehículo reportado como robado en Desamparados

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Guzmán fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública cuando conducía un vehículo que mantenía una denuncia por robo.

La captura se realizó la noche de este lunes en Dos Cercas de Desamparados, San José, durante los operativos que desarrollan las autoridades para prevenir distintos delitos.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, los uniformados ubicaron el automóvil y le dieron seguimiento hasta lograr detenerlo.

Fotografía: Cortesía MSP

El sospechoso registra antecedentes por portación ilícita de arma permitida, robo agravado, amenazas a la autoridad y venta de drogas.

Tras la intervención, los oficiales coordinaron con la Policía Judicial, cuyos agentes se presentaron al sitio para asumir la escena. Guzmán quedó a las órdenes de las autoridades judiciales.

Periodista: Luis Diego Mora