Este martes, un cocinero de apellido López de 29 años fue detenido por figurar como sospechoso de venta de droga en barrio San Martín, en Ciudad Quesada de San Carlos.

La diligencia se realizó en un local comercial tipo soda de comida china donde paralelamente se llevaba a cabo venta de droga tipo marihuana, cocaína y crack.

De acuerdo con el informe preliminar, la investigación se realizó durante tres meses e incluyó vigilancias y compras controladas por agentes encubiertos dentro del restaurante.

El sospechoso fue puesto bajo las órdenes del Ministerio Público para que se le determine su situación jurídica.

Finalmente, el arresto se dio durante la tarde de este martes, en un operativo cerca de las inmediaciones del templo católico de la localidad.

En el accionar policial participó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública, la Policía Municipal de San Carlos y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).

Información corresponsal Edgar Chinchilla.