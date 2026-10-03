Detienen a camionero con orden de captura cuando iba hacia Nicaragua

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

La Policía de Fronteras capturó a un camionero, quien era requerido por la justicia costarricense cuando trataba de escapar hacia Nicaragua.

El detenido es un costarricense de apellido Bolaños, quien conducía un cabezal que se disponía a salir hacia Nicaragua; sin embargo, las autoridades verificaron su condición jurídica y descubrieron que mantenía una orden de captura y remisión a un centro penitenciario, emitida por el Juzgado Penal de Cañas, Guanacaste.

Bolaños era requerido por el presunto delito de amenazas contra una mujer, por lo cual la Policía de Fronteras lo aprehendió para entregarlo a las autoridades judiciales para el trámite correspondiente.

Foto: MSP

La intervención policial ocurrió en Peñas Blancas de La Cruz, Guanacaste, como parte de las labores de control migratorio y fronterizo que realizan los oficiales de la Policía de Fronteras destacados en ese puesto.

Según datos de las autoridades, con esta captura, la Policía de Fronteras suma cinco personas aprehendidas este año en el puesto de Peñas Blancas, ya que las cuatro personas detenidas anteriormente son sospechosas de incurrir en el presunto delito de tráfico ilícito de personas.