Las autoridades realizaron un allanamiento en un supuesto búnker dedicado a la venta de drogas en Cerro Cortéz de Aguas Zarcas, San Carlos, el cual dejó como resultado 3 sospechosos detenidos.

Entre los aprehendidos por los oficiales destaca alias “Rasta”, quien fue detenido junto a 2 hombres más por el supuesto delito.

El operativo se realizó este lunes al medio día y estuvo a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) junto con la colaboración de la Fuerza Pública, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), la Policía Municipal, el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y la Unidad Canina de la Policía de Fronteras.

Fotografía: cortesía

Estos sujetos son sospechosos de vender crack, marihuana y cocaína en la zona, de los cuales 2 son hermanos de apellidos López, de 29 y 31 años, este último con antecedentes por robo simple, robo agravado y hurto y un sujeto de apellido Pérez, de 28 años, con registros por hurto y resistencia agravada.

En el lugar se decomisaron evidencias importantes, como droga, específicamente marihuana y crack, dinero en efectivo y municiones para armas de fuego.

Dicho grupo venía operando desde hace varios meses y la investigación inició hace 3 meses, según autoridades.

La diligencia fue dirigida por la Fiscalía de San Carlos, mientras que los 3 sospechosos fueron trasladados a las celdas judiciales para su correspondiente proceso ante el Ministerio Público.

Con información de corresponsal Maryluz Rojas.