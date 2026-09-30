Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Un hombre de apellido Segura, conocido con el alias de “Gemelo”, fue detenido este martes en Colombia como parte de un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con autoridades internacionales.

Según trascendió, “Gemelo” lideraba una organización criminal en San José vinculada a temas de narcomenudeo y de sicariato.

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, explicó que el cabecilla fue capturado en Colombia mediante un trabajo coordinado entre el OIJ, la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Policía de Colombia y agentes de la Policía Internacional (Interpol).

Segura sería trasladado desde Colombia y llegaría a Costa Rica este miércoles, de acuerdo con Muñoz.

Esta detención se dio en el marco de múltiples allanamientos realizados por agentes judiciales la noche del martes en Aserrí, Desamparados (San Rafael Abajo y San Juan de Dios), Alajuela y Upala, con el objetivo de desarticular al grupo criminal.

En este operativo se detuvo a 11 personas, asociadas a temas de narcotráfico y actividades de sicariato.

Su base principal de mando se ubicaba en el barrio Concepción de Aserrí (Desamparados), en el sector conocido como “La Fusilera”, punto desde el cual coordinaban la venta de drogas y los atentados de sicariato.