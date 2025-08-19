El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de un sujeto de apellido Araya, conocido como alias Champion, señalado como cabecilla de una organización criminal dedicada a la legitimación de capitales, receptación de mercadería robada y préstamos bajo la modalidad de “gota a gota”.

Junto a él también fue arrestada su pareja y, en total, ya suman 5 personas detenidas.

Detenidos:

Masculino de apellido Araya de 41 años

Femenina de apellido Soto de 29 años

Masculino de apellido Parra de 32 años

Masculino de apellido Soto de 39 años

Femenina de apellido Zigan de 46 años

“La Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada se encuentra en este momento realizando un total de dos allanamientos en diferentes puntos del país… con la finalidad de desarticular a una organización criminal dedicada, en apariencia, a lo que es la legitimación de capitales, con un delito precedente basado en la receptación de objetos o mercadería robada de contenedores“, explicó el director del OIJ, Randall Zúñiga.

La investigación inició en 2023 y permitió identificar un crecimiento patrimonial cercano a un millón de dólares por parte de Araya. Sobre él ya pesaba un proceso judicial.

“Esta persona tiene antecedentes en el sentido de que está a la espera de un juicio por estafas mediante una modalidad que es call center, en el cual resultaron víctimas ciudadanos estadounidenses por un monto de alrededor de tres millones de dólares“, detalló Zúñiga.

Además de las estafas, alias Champion habría sido investigado por narcotráfico junto a su hermano, quien falleció años atrás en un ataque armado.

Funcionarios bajo la lupa

El jerarca del OIJ también confirmó posibles vínculos de oficiales con la organización.

“Se está deteniendo a un oficial de OIJ por presunto favorecimiento para esta persona y también por hacer consultas en la base de datos. Además, se está decomisando el teléfono celular de un oficial de Fuerza Pública y otro oficial de OIJ, esto para determinar si existe alguna vinculación con esta persona“, agregó.

Zúñiga enfatizó que, aunque estos 2 últimos oficiales no son formalmente imputados, el decomiso de sus celulares busca descartar cualquier relación.

Robo de mercadería y colocación en comercios

El cabecilla y su grupo recibían artículos robados de contenedores de carga, principalmente electrodomésticos, bebidas y consumibles.

“Una banda externa lo que hacía era robarla y se la daba a este grupo criminal, que se encargaba de todo lo que es la colocación de esa mercadería en los diferentes locales comerciales, al detalle o al menudeo, en zonas cercanas aquí a lo que es Heredia”, explicó Zúñiga.

El director del OIJ aseguró que este es parte de un esfuerzo constante contra estructuras violentas y organizadas.

“Semana a semana hemos venido sacando de circulación un grupo criminal fuerte, manteniendo nuestra promesa de que al menos por una semana cada vez podamos sacar a un grupo organizado criminal, que nos venga de alguna forma a bajar esos índices tan intensos de criminalidad y violencia en el país“, concluyó Zúñiga.

