Detienen a adulto mayor por venta de drogas en Pérez Zeledón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó un allanamiento en una vivienda la mañana de este miércoles, donde detuvieron a un adulto mayor por presunta venta de drogas, en Pérez Zeledón.

Se trata de un hombre de apellido Pérez de 63 años.

De acuerdo con los agentes judiciales, la investigación inició hace un mes, cuando supuestamente habrían recibido información confidencial donde se indicaba que, en apariencia, el hombre se estaba dedicando a la presunta actividad ilícita.

Tras varias diligencias, el OIJ logró determinar que el sujeto se estaba dedicando a comercializar aparente marihuana y crack, por lo que se realizó el allanamiento.

Además de la detención del hombre, se decomisó evidencia importante para la investigación.

Foto: MSP

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