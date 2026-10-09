Detienen a 6 personas en Nandayure: decomisan fusil AR-15 y dinamita

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Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a seis personas en el sector de San Pablo, en Nandayure, Guanacaste, tras una aparente agresión dentro de una vivienda.
De acuerdo con las autoridades, los policías observaron varias armas dentro del inmueble, por lo que, en coordinación con la Policía Judicial, se decomisó:
Las autoridades no descartan que los detenidos tengan vínculos con un grupo criminal que opera en la zona.
El operativo se mantiene en desarrollo y se confirmó que no hay personas golpeadas ni heridas.