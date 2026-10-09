Detienen a 6 personas en Nandayure: decomisan fusil AR-15 y dinamita

Tras una aparente agresión dentro de una vivienda

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a seis personas en el sector de San Pablo, en Nandayure, Guanacaste, tras una aparente agresión dentro de una vivienda.

De acuerdo con las autoridades, los policías observaron varias armas dentro del inmueble, por lo que, en coordinación con la Policía Judicial, se decomisó:

  • Un fusil AR-15
  • Tres pistolas
  • Municiones
  • Pólvora y cuartos de dinamita
  • Entre otras evidencias.
Foto: MSP

Las autoridades no descartan que los detenidos tengan vínculos con un grupo criminal que opera en la zona.

El operativo se mantiene en desarrollo y se confirmó que no hay personas golpeadas ni heridas.

Video: MSP
Foto: MSP
Foto: MSP