Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Cuatro jóvenes fueron detenidos por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ya que figuran como sospechosos en dos causas por el delito de difusión de material de abuso infantil.

Estas personas fueron identificadas como:

Menor de 15 años

Menor de 15 años

Menor de 16 años

Hombre de apellido Obando de 19 años

Según el OIJ, la investigación inició luego de recibir varias informaciones confidenciales donde se indicaba la acción ilícita por parte de estos jóvenes.

Las autoridades lograron constatar que mediante aplicaciones de mensajería de texto se estaba difundiendo material de abuso infantil, por lo que, tras las diligencias correspondientes, se identificó a estas personas y se ejecutaron varios operativos en viviendas ubicadas en Guácimo, Rincón Grande de Pavas y San Rafael de Alajuela.

Por su parte, una de las detenciones se realizó en vía pública en el sector de Nandayure, Guanacaste.

A estos se les decomisó aparatos electrónicos e insumos relevantes para la investigación.

Los cuatro jóvenes serán presentados ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Foto: OIJ

Foto: OIJ