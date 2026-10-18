Detienen a 3 hombres con $2.700 en billetes falsos

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Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron esta semana a tres hombres sospechosos de portar billetes de dólares falsos.
Los tres casos se presentaron de forma individual; los detenidos fueron identificados con los apellidos Vega, Montoya y Guevara.
Los billetes se encontraron en denominación de $100 y se contabilizó un total de 27 billetes, para un total de $2.700 dólares presuntamente falsos.
El primer caso se presentó en Guararí, Heredia, cuando el sospechoso de apellido Vega, al percatarse de la presencia policial en la zona, inició a correr. Al detenerlo, se le decomisaron tres billetes de 100 dólares con el mismo número de serie.
El segundo caso se dio un día después en el mismo lugar; se detuvo al sospechoso de apellido Montoya con un total de $900 dólares, en billetes de $100. El tercer detenido de apellido Guevara se ubicó en San Francisco de Heredia con 15 billetes de $100 dólares, equivalentes a $1 500, todos con el mismo número de series y en apariencia falsos.
Los tres detenidos fueron presentados ante la Fiscalía de Heredia por el presunto delito de tenencia de moneda falsa.