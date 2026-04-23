Detienen a 2 sospechosos vinculados a homicidios en Guanacaste

Autoridades detuvieron este jueves a 2 hombres sospechosos de participar en 2 homicidios registrados a inicios del 2026 en Guanacaste.

El primer caso se registró el 2 de febrero de 2026, en Belén de Carrillo, cuando la víctima de apellido Silva, de 44 años, aparentemente había sido citada en un punto, donde en apariencia habría sido interceptado por varios sujetos y le habrían disparado en múltiples ocasiones.

Por su parte, el segundo caso ocurrió el 4 de febrero, en Lagunilla de Santa Cruz, cuando el cuerpo de un hombre de apellido Rojas y de 50 años fue localizado en una zona montañosa,.

El operativo se dio en conjunto con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacados en Santa Cruz, en coordinación con la Fuerza Pública, la Policía Municipal de Santa Cruz y el Departamento de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública.

Las capturas se realizaron en la comunidad de Portegolpe de Santa Cruz.

Los detenidos fueron identificados con los apellidos de Venegas Navarro, de 29 años, y Bran Jiménez, de 26, quienes figuran como sospechosos de estar vinculados a los asesinatos ocurridos en Belén de Carrillo y Lagunilla de Santa Cruz.

Sospechoso detenido. Foto: cortesía corresponsal Manuel Gutiérrez.

Durante el operativo, las autoridades también lograron ubicar armas de fuego y drogas, que quedaron decomisadas como parte de la investigación.

Ambos sujetos fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía de Santa Cruz, donde se determinará su situación jurídica.

El caso continúa en investigación por parte de las autoridades judiciales.

Con información del corresponsal Manuel Gutiérrez.