Detienen a 2 policías por cobros irregulares

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Dos policías fueron detenidos en Sixaola después de que fueron denunciados por aparentes cobros irregulares.

En apariencia, los dos oficiales, de apellidos Quirós y Velázquez, habría solicitado un pago de ¢20 mil a un grupo de personal que venía de hacer compras en el sector de Sixaola.

Tras el cobro de los oficiales, las personas les habrían realizado un Sinpe Móvil a uno de los oficiales.

Posteriormente, los afectados habrían dado aviso a oficiales de la Policía de Fronteras, quienes dieron aviso a las autoridades del Ministerio Público.

Los sospechosos fueron detenidos y están a las órdenes de la Fiscalía de la zona a la espera de que dicte algún tipo de medidas en su contra.